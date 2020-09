Friese veerboot kampt met mysterieus motorprobleem: ‘Taart voor wie oorzaak vindt’

Trucker Sander over lot van drugskoe­rier Jelle P.: ‘Hij gaat door een hel’

31 augustus Wist Urker chauffeur Jelle P. (32) van de 419 kilo harddrugs in zijn vrachtwagen? Of is hij slachtoffer van criminelen die het internationale wegtransport veelvuldig misbruiken voor drugssmokkel? Kamper chauffeur Sander denkt dat Jelle erin is geluisd en weet wat hij doormaakt. ,,Jelle gaat door een hel en zijn familie helemaal.’’