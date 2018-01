Friese merrie voor tweede keer verkracht: spuitje noodzakelijk, beloning uitgeloofd

Een merrie in Beetsterzwaag is zondagnacht zo erg verkracht dat er niets anders op zat dan haar te laten inslapen. Ze werd in augustus ook al seksueel misbruikt. Een Fries die anoniem wil blijven, heeft vandaag een beloning van 3.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot de arrestatie van de 'psychopaat' die het leed veroorzaakte.

Mirjam Scholte van IJslanderstal Thrastar noemt de beloning 'hartverwarmend'. Ze was aanvankelijk bang voor een 'zieke' actie van een grappenmaker. ,,Ik stuurde de mail door naar de Leeuwarder Courant. Die zocht contact met de afzender van het bericht en plaatste het nieuws daarna op haar site. Ik neem aan dat ze het gecheckt hebben. De weldoener wil blijkbaar anoniem blijven."

De eigenaresse vindt het ongelofelijk wat er met merrie Aska is gebeurd en verkeert naar eigen zeggen nog steeds in een soort shock. ,,Ik heb nog nooit zoiets bizars gehoord. Je ziet het soms op tv of in horrorfilms en kan nauwelijks geloven dat ons dit nu overkomt", verzucht de paardenliefhebster.

DNA-sporen

Ze heeft geen woorden voor wat de verkrachter Aska aandeed. ,,Hij moet tot zijn oksels in haar hebben gezeten en tot ver in haar darmen tekeer zijn gegaan met een stok. Er is naast bloed van haar ook heel veel bloed van hem in Aska gevonden. En sperma", zegt de stalhoudster. ,,Daardoor zijn er veel DNA-sporen, zo vernam ik van de politie die bovenop de zaak zit."

Scholte wist meteen dat er iets niet klopte toen ze maandagmorgen bij de met houten palen omheinde paddock (grote zandbak) aankwam om haar IJslandse paarden uit hun nachtverblijf te laten. ,,Ik zag aan het hek twee rode hondenriemen hangen. Voor kleine honden of puppy's. In de bak lag een autoband met ook twee riempjes eraan en een bierflesje."

Déjà-vu

De stalhoudster moest meteen denken aan augustus vorig jaar. Toen lag in de paddock ook een autoband met soortgelijke hondenriempjes. Even later zou ze vaststellen dat Aska was mishandeld en verkracht. De dader gebruikte de autoband en riempjes vermoedelijk om haar achterbenen vast te binden en zo te voorkomen dat ze hem zou schoppen.

Met lood in haar schoenen liep Scholte maandagmorgen naar Aska toe. 'Gelukkig', dacht ze toen er aan de buitenkant van de merrie geen verwondingen te zien waren. Haar vreugde was van korte duur. ,,Toen ik het hek naar het weiland open zette, liep Aska achter de andere paarden aan naar buiten maar even later viel ze om. Ze kwam niet meer in de benen. De schrik sloeg me om het hart."

Ontdaan

Daarna ging het allemaal heel snel. Ze belde de dierenarts in Wolvega, regelde bij een loonbedrijf in de buurt een paardentrailer - haar eigen exemplaar werd in de kerstvakantie gestolen - en bij een buurman een tractor. Die trok Aska eerst op een mat en daarna de trailer in.

Eenmaal bij de dierenarts voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. ,,Aska bleek van binnen helemaal stuk te zijn. Tot ver in haar darmen. Zelfs de dierenarts was helemaal ontdaan. Hij zag geen andere oplossing dan haar te laten inslapen", zegt Scholte met een brok in haar keel.

Aska was een van de 15 paarden in de stal. Scholte koos voor IJslanders omdat ze volgens haar zo bijzonder zijn. ,,Ze hebben twee gangen meer dan andere paarden: een tilt- en telgang. Vooral in die eerste is het heerlijk rijden. IJslanders zijn ook zelfstandiger en eigenzinniger maar heel rustig met kinderen."

'Ramp'

Naast de emotionele waarde is Scholte ook financieel gedupeerd door het drama. ,,De aankoopwaarde van een IJslander is zo'n 7.000 euro. En je wilt niet weten wat de dierenartskosten zijn. Dit is een ramp", verzucht ze. De paardenliefhebster kan het hoofd naar eigen zeggen net boven water houden met het geven van paardrijlessen en organiseren van ritten.