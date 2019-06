Friese gemeenten komen samen 35 miljoen tekort op jeugdzorg

Eén miljard euro extra

Eind mei maakte minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) bekend dat de gemeenten de komende drie jaar in totaal één miljard euro extra krijgen voor jeugdzorg. Volgens wethouder Hilde Tjeerdema van centrumgemeente Leeuwarden is dat lang niet genoeg om de tekorten structureel te dichten.

Bovendien is de verdeling over de gemeenten nog niet bekend. ,,De kans is groot dat een hoop kleine gemeenten niks krijgen”, waarschuwt ze. Tjeerdema vindt dat de gemeenten en zorgaanbieders ook hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen om de kosten terug te dringen.

Voor dit jaar worden in de meeste gemeenten iets minder grote tekorten voorzien. Vorig jaar zijn in Friesland de tekorten gestegen en is de omzet op jeugdhulp bij de aanbieders flink gestegen. Tegelijk is dat jaar het aantal kinderen dat jeugdhulp kreeg in de meeste Friese gemeenten volgens benchmarkcijfers van het CBS behoorlijk gedaald.