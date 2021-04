Fregat Van Speijk uit de vaart wegens ernstig personeelstekort

Omstanders duwen auto persfoto­graaf opzette­lijk met shovel in sloot in Lunteren: ‘Dit is levensge­vaar­lijk’

20 april LUNTEREN – Op de Krommehoekseweg in Lunteren zijn een persfotograaf en zijn vriendin aangevallen door omstanders tijdens een autobrand. De auto van de fotograaf werd opzettelijk in de sloot geduwd met een shovel. De persfotograaf en zijn partner raakten bekneld in de auto die ondersteboven lag. Zij moesten door de brandweer worden ontzet.