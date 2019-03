Freek de Jonge: Thierry, wat bedoel je nu precies met ondermijnen?

BRIEVEN MET EUS De zorgen van lezer Marianne: 'Nederland is een soft en te druk land met een taboe op tradities’

8:00 Özcan Akyol gaat wekelijks in gesprek met de schrijvers van lezersbrieven. Hij is gefascineerd door de pennenvruchten van krantenlezers: wat drijft hen? Wat willen ze de rest van het land laten weten? Waarom zijn ze boos? Of juist trots? Deze week gaat Akyol op bezoek bij Marianne, die de Nederlandse maatschappij te soft vindt. En het land te druk.