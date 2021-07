Fraudeur Ronald S. hielp honderden criminelen aan luxe appartementen

coronavirus LIVE | Melbourne beëindigt lockdown, Arnhems park 's nachts gesloten wegens ‘onaccepta­be­le gezond­heids­ri­si­co's’

5:51 Het aantal nieuwe coronagevallen daalt verder. Afgelopen etmaal zijn 3914 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het laagste aantal sinds 7 juli, bijna drie weken geleden. Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is verder toegenomen. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.