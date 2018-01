Fransen vallen Nederlandse pulsvisserij aan

Vooral Franse Europarlementariërs hakten vanavond in een plenair debat in Straatsburg hard in op de pulsvisserij. Volgens de radicaal linkse Fransman Younous Omarjee lijkt het wel of Nederland met ‘massavernietigingswapens’ vist. Zijn Groene landgenoot Yannick Jadot sprak van roof- in plaats van ‘ambachtelijke’ visserij en verweet Visserijcommissaris Karmenu Vella, ook pulsvoorstander, te liegen over de gunstige wetenschappelijke rapporten. Vella nam daartegen in zijn beantwoording ferm stelling. ,,Liegen zit niet in mijn karakter en ik heb er ook geen belang bij. Ik baseer mij op onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek.” Jadot probeerde hem al schreeuwend te onderbreken.