Frans Bauer en laatste nieuws rond coronavirus in De Ochtend Show to go

Verder spreken we met Frans Bauer over zijn nieuwe programma Goed voor elkaar. Daarin loopt Bauer mee in het leven van alledaagse helden om hen vervolgens in het zonnetje te zetten. Ook schakelen we met Amerika-correspondent Karlijn van Houwelingen over Super Tuesday. Verslaggever Mark van Assen is in Turkije en geeft een laatste update over de vluchtelingencrisis.