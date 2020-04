Frank zit in quarantaine: ‘Wat kraaien met corona te maken hebben’

RIVM: 145 sterfgeval­len erbij en 76 nieuw gemelde ziekenhuis­op­na­mes

15:03 Het aantal gemelde sterfgevallen als gevolg van het coronavirus is gestegen met 145. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vanmiddag. Het totaal staat nu op 4711 dodelijke slachtoffers in Nederland. Het aantal meldingen van mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn of zijn geweest is toegenomen met 76. Een totaal van 10.685.