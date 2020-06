Frank zit in quarantaine: ‘t Wordt stil in huis

Maar weg is ook de gezelligheid. Niet meer snel naar beneden een kopje koffie pakken en ondertussen die dreumessen even knuffelen. Niet stiekem meehelpen met school tussen de google-hangouts door. Die hangouts zelf: SAAAAAAI!. Geen jengelende kleuters meer, die links of rechts in beeld ploppen, onder de tafel wegschieten of hun papje uitspugen tegen het scherm. Geen collega meer die ineens verdwijnt uit de vergadering onder een ‘sorry, ik moet even optreden’.

Dat brengt me op het andere speciale van morgen. Iets waarover ik u anders nooit zou lastigvallen. Maar omdat ik vanwege die stomme Corona in dat zomerhuis in Duitsland zit, kan ik voor het eerst niet mijn trouwdag vieren met mijn vrouw. Da’s geen grote ramp, we zijn eerlijk gezegd niet eens zo van de trouwdagen. Het zegt genoeg dat we een jaarlijks dispuut hebben over onze exacte trouwdatum of hoelang we nou precies getrouwd zijn. Kleine anekdote daarbij: onze trouwdatum stond aan de binnenkant van onze trouwringen. Mijn vrouw verloor evenwel op enig moment haar trouwring, waarop we besloten de mijne doormidden te laten zagen, zodat we allebei een dunner exemplaar hadden. Romantisch, toch? De datum van ons trouwen kunnen we daardoor niet meer checken. Anekdote binnen de anekdote: die tweede ring is ze ook weer verloren. Maar das een heel ander verhaal. Verder is ze redelijk perfect, mijn vrouw. Dat zal ze zelf waarschijnlijk als eerste bestrijden. Maar laat ik dan dit antwoorden: het is wel zo. Ze is perfect voor mij. En ik had ‘r graag even geweldig omarmd. Lieffie, op jou!