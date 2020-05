Frank zit in quarantaine: De koning heeft zijn stem gevonden

Jan Terlouw: Ik zie nog de tranen van mijn moeder

11:05 ,,Toen Nederland op 10 mei 1940 werd overvallen door het Duitse leger, was ik 8 jaar. Maar ik heb er een levendige herinnering aan. Het bombardement op Rotterdam, waar vrienden woonden. Vervolgens na vijf dagen het bericht dat ons land had gecapituleerd. Ik zie mijn vader nog zitten met zijn hoofd in zijn hand, ik zie nog de tranen in de ogen van mijn moeder. De zorg om de jongens uit het dorp die in het leger zaten, en van wie niet was gehoord of ze ongedeerd waren. Het is een maat voor het belang van de gebeurtenissen dat een 88-jarige zich dat 80 jaar later nog zo goed kan herinneren.