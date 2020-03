Frank zit in quarantaine: ‘Als ik overleef zullen ze zeggen: zo, die heeft lekker vrije dagen gehad’

Rutte: Scholen blijven open en hamsteren is asociaal

17:14 DEN HAAG - Er is ergernis in de samenleving over het besluit om scholen niet te sluiten. Premier Rutte legt in zijn persconferentie uit dat dit besluit weloverwogen is en dat gezondheid hierbij voorop staat. Kinderen raken niet snel besmet met het coronavirus en daarom kunnen de scholen openblijven.