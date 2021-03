Frank en Thomas inspireren andere rolstoelers: ‘De wereld past zich aan niemand aan, jij moet je aanpassen aan de wereld’

Indiër Wish (35) kwam naar Utrecht om te schaatsen: ‘Op de Vechtseba­nen is het begonnen, daarom houd ik zo van die plek’

19:16 In de rubriek Hoe is het nu met? zoeken we mensen op die een rol speelden in het nieuws van een of meerdere jaren geleden. Hoe gaat het nu met ze? Vandaag: de Indiase schaatser Vishwaraj Jadeja (Wish).