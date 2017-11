Francisco van Jole: Beschuldiging misbruik komt aan als mokerslag

De journalist en hoofdredacteur van VARA-website Joop.nl werd door een anonieme vrouw beschuldigd van misbruik. 'Francisco van Jole voerde mij, een vrouw van 23, dronken, bracht me naar zijn hotel, ging tussen mij en zijn hoteldeur staan, kleedde zich uit en ging op me liggen, ondanks dat ik nee zei. #metoo', aldus de vrouw, die haar verhaal deed op weblog GeenStijl. Op de site is ook een opname te horen waarin de vrouw hem confronteert met zijn opgepaste gedrag.



Van Jole zegt ontzettend geschrokken te zijn van het incident. ,,Het is tien jaar geleden. Bij het afscheid zoenden wij en daarna zei ze ‘nee’. Vervolgens is ze meegegaan naar de hotelkamer", aldus Van Jole op NPO Radio 1. ,,Dat er sprake geweest zou zijn van dwang of intimidatie, daar is geen enkele sprake van. In haar beleving kennelijk wel. Zij heeft mij haar verhaal verteld. Ik ben daar heel erg van geschrokken en heb mijn excuses aangeboden.’’