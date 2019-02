Franchisenemers willen Intertoys redden

video Familie in rouw na drama in stal: dertien koeien komen om in eigen mest na explosie

8:47 Een familie in het Twentse Markelo treurt om het verlies van dertien koeien. Ze kwamen vrijdagavond om het leven als gevolg van een explosie in de stal bij het boerenbedrijf. De koeien verdrinken in hun eigen mest. De boerenfamilie stelt de veiligheid van een emissievrije betonnen vloer ter discussie. ,,Hoe kun je anders zo’n zware explosie krijgen?’’