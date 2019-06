Fran (18) aangereden na examenfeest: bestuurder rijdt door

Het slachtoffer werd volgens de lokale omroep Nederweert24 geschept op de kruising van de Brugstraat en Aan Vijftien. De auto reed volgens ooggetuigen vanuit Someren richting Nederweert. De dader, een 20-jarige man uit Helmond, is doorgereden, maar werd later door de politie aangehouden.

Veel jongeren zagen volgens de lokale zender het ongeval, omdat zij met een grote groep terug naar huis fietsten na een examenfeest. Ook Fran was op een examenfeest geweest, meldt dagblad De Limburger. Ook waren er veel jongeren op de been vanwege de Ospel Kermis, in een dorp in de buurt. Het meisje werkte al enkele jaren bij de Jumbo-supermarkt in het nabijgelegen Stramproy, daar is de verslagenheid groot.