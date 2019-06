Fractievoorzitter van SP Eindhoven al maand vastgehouden in Turkije

Volgens de Eindhovense burgemeester John Jorritsma werd hij op 30 april in Turkije opgepakt tijdens een vakantie met zijn familie. Hij zat korte tijd in een politiecel, maar inmiddels is hij daaruit vrijgelaten. Wel is zijn Nederlandse paspoort ingenomen wegens betrokkenheid met ,,de Koerdische zaak”, aldus de burgemeester vanavond tijdens de aanvang van een raadsvergadering.

Memis is van Koerdische afkomst en landde op 28 april in Antalya voor zaken. Hij is eigenaar van een champignonkwekerij in Brabant. Volgens de NOS werd hij twee dagen later in een restaurant in Antalya aangehouden.