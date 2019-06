Fractievoorzitter SP Eindhoven Murat Memis al weken vast in Turkije, diplomatieke druk hielp niets

EINDHOVEN - Murat Memis, de fractievoorzitter van de SP in Eindhoven, wordt vastgehouden in Turkije. Dat is bevestigd door burgemeester Jorritsma. Memis is ruim een maand geleden opgepakt in Antalya. Na vier dagen in de cel mocht hij gaan, maar hij mag Turkije niet uit in afwachting van een proces.

Burgemeester Jorritsma heeft in een verklaring aan de gemeenteraad laten weten dat er wekenlang diplomatieke druk is gezet vanuit Nederland, maar tot nu toe heeft dit tot niks geleid. Ze zijn hier niet eerder mee naar buiten gekomen, omdat de burgemeester vreesde dat dat het proces van terugkeer naar Nederland zou schaden.

Het SP-raadslid wordt in Turkije verdacht van lidmaatschap van de PKK, activiteiten voor de Europese tak van de PKK en het maken van propaganda voor een terroristische organisatie. De PKK, die strijdt voor meer Koerdische autonomie, wordt door Turkije, de Europese Unie en de VS beschouwd als een terroristische organisatie.

Memis is geboren in Koerdistan. In februari 1999 vluchtte hij met zijn familie naar Nederland en sindsdien woont hij in Eindhoven. Hij landde op 28 april in Antalya voor zaken. Zijn familie was ook mee volgens burgemeester Jorritsma. Memis is eigenaar van een champignonkwekerij in Brabant. Twee dagen later, op 30 april, werd hij in een restaurant in Antalya aangehouden.

Familie is geschrokken

De familie van Memis is inmiddels veilig thuis. Ze verwijzen voor een reactie naar de burgemeester vanwege de veiligheid van Murat, zegt zijn broer Volkan. Volkan is ook actief in Eindhoven voor D66 als commissielid. De familie is bang dat ze het proces van terugkeer in gevaar brengt als ze reageert in de pers. Wel laat Volkan weten dat Murat het naar omstandigheden goed maakt. Ze zijn allen vreselijk geschrokken.

Jannie Visscher, vice-fractievoorzitter van de SP, noemt het verschrikkelijk. ,,Murat is in de verkeerde film terechtgekomen,” zegt ze, enigszins aangedaan.

Buitenlandse Zaken houdt nauw contact met Murat Memis Het ministerie van Buitenlandse Zaken is bekend met deze zaak. De Nederlandse ambassade heeft zich vanaf het moment van aanhouding uiterst ingezet om betrokkene zo snel mogelijk te kunnen bezoeken. Hierbij was steeds nauw contact met zijn familie en zijn advocaat. Buitenlandse Zaken onderhoudt daarnaast contact met de gemeente Eindhoven over de zaak. Op dit moment is betrokkene op vrije voeten en heeft een uitreisverbod. De ambassade houdt contact met hem en verleent bijstand waar nodig en mogelijk. Nederland kan zich niet mengen in de rechtsgang, maar vraagt regelmatig aandacht van de Turkse autoriteiten voor dergelijke zaken.

Verklaring Jorritsma

Quote Ik heb nauw contact onderhou­den met de familie en Murat zelf. Burgemeester John Jorritsma Burgemeester Jorritsma heeft een verklaring gegeven aan de gemeenteraad. Daarin zegt hij dat het Nederlandse paspoort van Memis is ingenomen in Turkije nadat hij korte tijd in de politiecel heeft vastgezeten. Daarmee wordt hij beperkt in zijn bewegingsvrijheid en kan hij zijn democratische plichten, als gekozen volksvertegenwoordiger in de raad ook niet nakomen. Eerdere diplomatieke druk heeft niet geholpen.



Jorritsma wil zich niet mengen in de interne rechtsgang van Turkije. ,,Inhoudelijk zeg ik er dan ook verder niks over, dat laat ik aan het ministerie van Buitenlandse Zaken die zich tot op het hoogste niveau intensief met de zaak bemoeit.”

De burgemeester zegt dat hij zich vanaf het allereerste begin met de zaak heeft beziggehouden. ,,In nauw overleg met het ministerie van Buitenlandse Zaken, zowel met de minister, de directeur consulaire zaken en met de Nederlandse ambassadeur in Turkije. Ook ben ik nauw opgetrokken met de SP op landelijk en lokaal niveau, en heb ik contact onderhouden met de familie. En met Murat zelf.”

Diplomatieke druk heeft niet gewerkt

De afgelopen maand was er de hoop dat diplomatieke druk zou helpen om Memis terug te laten keren naar Nederland. ,,Voortijdige publicatie over deze kwestie zou zijn zaak geen goeddoen”, zegt de burgemeester. ,,Dat was tot nu toe de inzet van BuZa, de SP en gemeente.”

In de verklaring van Jorritsma laat hij weten dat inmiddels al veel mensen weten van Memis zijn vrijheidsbeperking in Turkije en Nederland. Daarom licht hij nu de gemeenteraad in om te laten weten dat Memis momenteel zijn werk niet naar behoren kan doen.