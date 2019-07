Fraai zomerweer in aantocht, komend weekend kans op hittegolf

‘Kleding­bak­ken goede doelen zitten vol met pizzadozen, luiers en ander afval’

7:33 Goededoelenorganisaties die textiel inzamelen voor hergebruik hebben in toenemende mate last van mensen die hun chemisch en huishoudelijk afval in kledingbakken dumpen. De kleding die ze ontvangen in openbare containers raakt zo ernstig vervuild dat die nauwelijks mee bruikbaar is, schrijft Trouw.