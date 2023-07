Foutje! In- en uitcheckpaal staat ingesteld op Bergen op Zoom, busrit Gouda-Alphen ineens peperduur

Ben je de afgelopen dagen in de bus tussen Alphen en Gouda gestapt omdat de treinen niet reden en was dat ritje wel héél prijzig? Dat kan kloppen. De NS laat weten dat het incheckpaaltje op station Alphen niet goed stond afgesteld.

Dat paaltje gaf namelijk niet Alphen als vertrek- of aankomstpunt aan, maar het zuidelijke Bergen op Zoom. Op Facebook ging die waarschuwing al rond. ‘Voor mensen die afgelopen weekend met de NS bussen tussen Alphen en Gouda hebben gereden en vice versa: check je ritprijs. Je hebt te veel betaald’.

Volgens NS-woordvoerder Arno Leblanc klopt dat: ,,Medewerkers hebben de incheckpaal gecontroleerd en die stond inderdaad ingesteld op Bergen op Zoom in plaats van Alphen aan den Rijn. Het is de eerste keer dat ik zoiets hoor. Voor zover ik weet is dit nooit eerder gebeurd.”

Zo’n paaltje moet dan worden ingesteld op het juiste vertrek- en aankomst­punt. Dat gaat via de software Arno Leblanc

Tussen donderdag 13 juli en zondag 16 juli reden er vanwege werkzaamheden geen treinen tussen Alphen en Gouda. NS zette daarom bussen in. Voor dat vervangende vervoer is het bewuste incheckpaaltje speciaal neergezet. ,,Zo’n paaltje moet dan worden ingesteld op het juiste vertrek- en aankomstpunt. Dat gaat via de software. Waarom dat niet goed is gegaan, weten we nu niet. Het is wel zo dat het paaltje eerder is gebruikt in Bergen op Zoom.”

Vier keer zoveel betaald

Hoeveel extra geld reizigers hebben betaald voor het busritje en om hoeveel mensen het gaat, is niet duidelijk. Maar ter vergelijking, een treinkaartje tussen Alphen en Gouda kost normaal gesproken 4,70 euro. Wil je vanaf Bergen op Zoom naar Gouda, dan ben je 19,10 euro kwijt. Dat betekent dat reizigers mogelijk vier keer zoveel geld kwijt waren voor een ritje met de bus.

,,Reizigers die teveel hebben betaald, kunnen het beste even contact opnemen met de klantenservice”, raadt Leblanc aan. ,,Ze krijgen dat bedrag dan terug.” Volgens Leblanc is het makkelijk na te gaan wie er te veel heeft betaald voor een busritje. ,,Via de in- en uitcheckgegevens op de ov-chipkaart, want een ritje tussen Bergen op Zoom en bijvoorbeeld Boskoop duurt natuurlijk nooit maar twintig minuten.”

De werkzaamheden op het spoor zorgden vorige week ook al op station Gouda voor verwarring. De borden die reizigers naar de vervangende bus richting Alphen moesten leiden, stonden de verkeerde kant op. Ook op station Waddinxveen ging het niet helemaal soepel, twitteraars wezen de NS erop dat ook daar de borden verkeerd hingen.