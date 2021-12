Foutje bij KLM, passagiers mogen boarden in een totaal verlaten vliegtuig

Coronavirus LIVE | Huisartsen schrijven verboden medicijn voor, aangepast vaccin volgend jaar beschik­baar

Een groep Nederlandse huisartsen schrijft via een website het omstreden medicijn ivermectine voor aan mensen die ziek zijn door corona. Deze praktijk gaat tegen medische richtlijnen in, meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In de afgelopen week zijn 94.864 positieve coronatests geregistreerd. Dat is bijna 19 procent minder dan de week ervoor. Het is het laagste niveau sinds begin november. Lees alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.

20:16