Forse toename van de eikenprocessierups, preventief spuiten al begonnen

Dronken fietser (25) aangehou­den op A59: ‘Bijna aangereden door vrachtwa­gen’

9:52 Een 25-jarige fietser uit Oss is vanochtend vroeg aangehouden omdat hij op zijn fiets over de A59 tussen Den Bosch en Oss reed. De man, die ongetwijfeld flink Koningsdag had gevierd, was volgens de politie zichtbaar onder invloed van alcohol. Hij zorgde voor veel gevaar.