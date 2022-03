Forse kritiek op ‘te witte’ Amsterdam Pride: ‘Doek de Canal Parade helemaal op’

De klankbordgroep die op verzoek van de gemeente zijn mening heeft gegeven over de huidige opzet van Amsterdam Pride is bijvoorbeeld uitermate kritisch over de Canal Parade. Diverse organisaties die bij de organisatie betrokken waren of begaan zijn met de Pride, werden uitgenodigd om hun mening te geven. Een groot aantal deelnemers van het panel vindt zelfs dat de vaartocht over de grachten helemaal moet worden opgedoekt. Het evenement, zo vinden ze, is veel te commercieel geworden en draagt, anders dan vroeger, weinig bij aan de emancipatie van de doelgroep.