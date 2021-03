Fors meer mensen besmet met papegaaienziekte

Coronavirus LIVE | Japan roept China op te stoppen met rectale coronates­ten, politie: bijna 7000 avondklok­boe­tes

12:54 De heropening van kapperszaken in Duitsland heeft een ware stormloop op gang gebracht. Sommige kappers begonnen even na middernacht al met knippen. De komende weken zijn veel kappers al volgeboekt. PostNL spint goed garen bij de coronacrisis en de opmars van het online winkelen. De winst steeg van 72 miljoen euro in 2019 naar 209 miljoen in 2020. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.