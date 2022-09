‘Fors hogere’ dwangsom voor Tata Steel, wordt het niet beter dan komt vergunning in geding

Tata Steel krijgt een ‘fors hogere’ dwangsom opgelegd, meldt Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG), maar de hoogte van het bedrag is nog niet bekend. De staalfabriek stoot soms zogeheten rauwe cokes uit, wat schadelijk is voor mens en milieu. Tata ontving al twee keer eerder een dwangsom voor het uitstoten van de ongare cokes, in totaal ging het om 650.000 euro.

In cokesfabrieken van Tata Steel wordt steenkool verhit om het gas eruit te halen. Wat overblijft is cokes, zo legde OD NZKG eerder uit. Als de steenkool onvoldoende is verhit, dan komen ongewenste gassen vrij. Dat wordt rauwe cokes genoemd. Dit mag volgens de vergunning niet voorkomen. De nieuwe dwangsom wordt opgelegd omdat de staalfabriek niet genoeg heeft gedaan om het uitstoten van rauwe cokes te voorkomen, aldus de omgevingsdienst.

Vergunning intrekken

Als de dwangsom hierna wederom niet leidt tot verbetering, kan OD NZKG ‘verdergaande maatregelen treffen’. Er wordt onder meer gekeken of het mogelijk is om de vergunning voor de cokesfabrieken in te trekken. Bovendien gaat de omgevingsdienst meer toezicht en controle houden op rauwe cokes.

Tata Steel zegt in een reactie het niet eens te zijn met de nieuwe dwangsom. De staalproducent stelt na de twee eerdere dwangsommen de maatregelen te hebben genomen die door de Omgevingsdienst werden verlangd. Zo is onder meer de temperatuur verhoogd en de gaartijd verlengd.

Het is volgens de staalfabriek wel lastig om te zien of de cokes helemaal gaar is en het is niet mogelijk om te zorgen dat er nooit meer ongare cokes voorkomt. Al streeft Tata daar wel naar. In gemiddeld 0,20 procent van de gevallen komen rauwe cokes voor, aldus Tata Steel.

