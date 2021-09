Formule 1 toont zich overal in Zandvoort als bron van contrast en controverse

Situatie in Afghanis­tan grijpt veteranen aan: ‘Het liefst ga ik er direct heen, maar dan?’

30 augustus Circa dertig Afghanistanveteranen kwamen gisteren bijeen bij het Nederlands Veteraneninstituut om met elkaar te praten. Over hun ervaringen, over de huidige situatie in Afghanistan, en de uiteenlopende gevoelens.