Forensisch expert: Nicky Verstappen is verwurgd of verstikt

RECHTBANKNicky Verstappen moet zijn verwurgd of verstikt in augustus 1998. Dat concludeert een Belgische forensisch expert die onlangs urenlang ondervraagd is over de zaak. De advocaat van verdachte Jos Brech zet vraagtekens bij het oordeel van deze deskundige.

,,Deze meneer Van de Voorde zegt: er zijn twee hypotheses, het gaat om smoren of wurgen”, zei advocaat Gerald Roethof vandaag tijdens de zevende voorbereidende zitting in de rechtbank van Maastricht. ,,Maar hij zegt ook: een duidelijke doodsoorzaak kan niet worden vastgesteld, het NFI waagt zich ook niet aan de aard van het overlijden.” Volgens Roethof weegt de Belgische patholoog onterecht externe factoren mee, zoals de wijze waarop Nicky leek neergelegd: ,,Laten we een expert uitnodigen die wel volgens de Nederlandse standaarden werkt.”

Verdwenen

De elfjarige Nicky Verstappen verdween in augustus 1998 van een zomerkamp op de Brunssummerheide in Limburg, een dag later werd hij dood gevonden bij een kerstbomenperceel in de buurt. Brech kwam pas in 2018 in beeld na een groot dna-onderzoek, hij werd na een klopjacht in Spanje aangehouden. Volgens het OM heeft Brech de jongen ontvoerd, verkracht en daarna door verstikking om het leven gebracht om het misbruik te verdoezelen. Brech ontkent, maar zwijgt over zijn dna op het lichaam en de kleding van de jongen.

Roethof vindt dat een pas opgedoken getuigenverklaring van twee vrouwen ‘de prullenbak’ in kan. De twee hadden in 1998 al bij de politie gemeld dat zij een man met een jongetje hebben zien fietsen op de heide. De informatie bereikte toen het onderzoeksteam niet, de vrouwen menen nu dat dat Brech moet zijn geweest. Maar de advocaat vindt de verklaring ongeloofwaardig: ,,Destijds verklaarde een van hen: ‘ik zou de man niet herkennen, ik kan geen signalement geven’. Dus eerst herken je iemand niet, en 20 jaar later wel?”

Roethof vraagt opnieuw om vrijlating. ,,Dan zou cliënt als vrij man naar de zittingsdagen in september komen.” Het OM verkeert volgens Roethof ‘in bewijsnood’: ontvoering, misbruik en het doden van Nicky kan niet worden aangetoond, vindt de advocaat. Maar zes keer eerder trok de rechtbank een andere conclusie. Brechs dna (27 sporen, zie kader) op en bij Nicky wijst op ‘langdurig, intensief’ contact, stelt een belangrijke deskundige in het dossier. En dus moet Brech in de cel blijven.

27 dna-sporen

Jos Brech ontkent iedere betrokkenheid bij de dood, de ontvoering en het misbruik van Nicky Verstappen. De verdachte weigert tot dusver te verklaren hoe het kan dat 27 van zijn dna-sporen – huid, speeksel, haar – aangetroffen zijn op de onderbroek en het lijf van de jongen die in 1998 verdween van een zomerkamp op de Brunssummerheide en later dood gevonden werd. Het gaat om twee haren en één deel van een haar. ,,Ook zijn er drie huidschilfers gevonden en verder 21 biologische contactsporen, waaronder mogelijk speeksel’’, zei de rechter eerder.

De sporen wijzen volgens een dna-expert die in het strafdossier aan bod komt op ‘langdurig, intensief’ contact, en niet op ‘oppervlakkige of eenmalige’ aanraking. Mede daarom is het voorarrest van Brech steeds verlengd.

De inhoudelijke behandeling is vanwege het coronavirus verplaatst naar september. Als Brech er al voor kiest om zijn zwijgen te doorbreken en te vertellen hoe zijn dna op de jongen terechtgekomen is, dan zal dat pas in het najaar gebeuren. De moeder en de zus van Nicky zullen ook spreken op een van de zeven gereserveerde zittingsdagen.

Volledig scherm Advocaat Gerald Roethof in de rechtbank van Maastricht. © ANP

Volledig scherm Peter R. de Vries komt aan bij de rechtbank van Maastricht voorafgaand aan de zaak tegen Jos Brech. © ANP