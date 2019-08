Fokker stopt met mutantenkat: ‘Pronken met een dier dat eigenlijk gehandicapt is’

Operatie Tompoes: FNV strijdt tegen ‘He­ma-hongerloon­tje’ van 1632 bruto per maand

16:43 De FNV voert onder de noemer TompoesUnited acties bij Hema voor een beter loon. Directe aanleiding is de cao die het warenhuis onlangs afsloot met collega-vakbond CNV. In die cao is onder meer vastgelegd dat nieuwe medewerkers van het warenhuis voor hetzelfde werk minder loon krijgen dan de mensen die al in dienst zijn.