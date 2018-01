FNV: streekbusvervoer ligt in hele land plat

Plaspauzes

De aanleiding voor de grote staking is een cao-conflict tussen chauffeurs en werkgevers. Chauffeurs zijn boos over de werkdruk, het gebrek aan scholing en plaspauzes . Daarbij eisen zij een hoger loon. De chauffeurs verzamelen zich op hun eigen werkplek, waar zij zich inschrijven als staker. Dat gebeurt op zo'n 120 plaatsen in het land.

Klachten

Bij reizigersorganisatie Rover zijn volgens een woordvoerster niet heel veel klachten binnengekomen over de staking in het streekvervoer. ,,Echt heel veel klachten hebben we nog niet gekregen. Wat wel belangrijk is, is dat mensen goede informatie krijgen. Vooral bij Connexxion klopt de reisinformatie hier en daar niet. Ook Keolis verstrekt weinig informatie, waardoor reizigers in bijvoorbeeld Amersfoort tevergeefs bij een halte staan te wachten.''