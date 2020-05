FNV Spoor noemt gezondheidsmaatregelen NS ‘ondoordacht’

Volgens de vakbond heeft het vervoersbedrijf ‘ondoordacht en zonder overleg’ aan het personeel laten weten per 2 juni de medewerkers met neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging (tot 38 graden Celsius) weer aan de slag te laten gaan. FNV Spoor zegt dit in een brief ‘voorbarig en zelfs gevaarlijk’ te vinden. De NS zou dat besluit hebben genomen in verband met de verwachte drukte in de treinen en op de stations. Sindsdien is FNV Spoor ‘platgebeld’ door verontruste leden, aldus vakbondsbestuurder Roos Rahimi.