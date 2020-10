FNV onder vuur om bestuurder die Fidan Ekiz uitmaakt voor 'excuus-Turk': 'Dit zijn bizarre tweets’

Coronavirus LIVE | Minder besmettin­gen door niet complete cijfers, 55 sterfgeval­len

17:26 De Poolse president Andrzej Duda is positief getest op het coronavirus, maar voelt zich goed. En bezoekers van een illegaal feest in Alblasserdam hebben zich gisteravond tegen de politie gekeerd. In ons liveblog houden we je op de hoogte van het laatste coronanieuws.