FNV: Kok heeft ongelooflijk veel voor ons betekend

Vanaf 1972 was Kok voorzitter van de NVV, van 1976 tot 1985 was hij eerste voorzitter van de FNV. In die rol was hij ‘activistisch en realistisch’. ,,Tijdens zijn voorzitterschap bracht hij de van oorsprong katholieke en de sociaal democratische bonden samen tot een vereniging van meer dan een miljoen leden.”



Busker memoreert dat Kok tijdens de economische crisis van begin jaren tachtig via het Akkoord van Wassenaar in 1982 een ommekeer bracht in het sociaaleconomische beleid in Nederland tot stand. ,,In dit akkoord werd de basis gelegd voor de 36-urige werkweek en voor de economische wederopstanding van het land.”



Busker: ,,Tot het laatst was Wim Kok betrokken bij de FNV, de vakbeweging en de toekomst van Nederland, hij zal ongelofelijk gemist worden. Ik wens zijn vrouw Rita, zijn kinderen, kleinkinderen en iedereen die dicht bij hem stond, heel veel sterkte.”