FNV: akkoord over nieuwe cao streekvervoer, acties van de baan

Defensie-medewerker verkoopt voor 50.000 euro aan militaire spullen op Markt­plaats

Een medewerker van Defensie is maandag in Assen (Drenthe) aangehouden omdat hij een grote hoeveelheid militaire goederen, waaronder kleding en uitrusting, te koop had aangeboden op Marktplaats. Hiermee had hij zo’n 50.000 euro verdiend, meldt de Koninklijke Marechaussee.