Fnan (22) wil niet dat ambulance zijn zieke zusje meeneemt: ‘Meer vertrouwen in gezegend water’

Na broeierig warm zomerweer start september wisselval­lig

Hoewel het momenteel nog aangenaam zomerweer is, wordt het later deze week broeierig warm en stijgt de kans op een lokale felle onweersbui. In de komende weken volgt een overgang naar normaal Hollands zomerweer en ook september start wisselvallig, meldt Weeronline.