Flitshuwelijk in Radboudumc voor coronapatiënt ‘die augustus waarschijnlijk niet meer haalt’

Vrouw die trap kreeg bij paarden­park had eerst hersenbloe­ding: ‘Ze zagen haar als zwakste schakel’

7 mei De vrouw die gisteren werd getrapt door een paard bij een paardenpark in Empe had voorafgaand aan het incident een hersenbloeding. Doordat de vrouw onwel werd, zagen de drie paarden waar ze achter liep haar vermoedelijk als zwakste schakel van de kudde. ,,Waarschijnlijk wilden de paarden haar afstoten omdat ze dan een gevaar was voor de hele kudde”, laat de partner van de vrouw weten.