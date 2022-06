Flinke plensbuien en onweer in pinksterweekend, één dode en 14 zwaargewonden in Frankrijk

code geelWaar zaterdag een zeer zonnige dag was, zal het zondag op veel plekken in Nederland regenen en op sommige plaatsen gaat dat zelfs gepaard met onweer. Dat meldt Weerplaza . Het KNMI waarschuwt zelfs voor wateroverlast. In Frankrijk hebben hevige regenbuien het leven van een vrouw geëist. Ook vielen er 14 gewonden.

Zondagochtend vallen in de zuidelijke provincies flinke plensbuien, soms met onweer. De regen trekt langzaam noordwaarts. De noordelijke provincies worden in de avond pas getroffen door het buiengebied. Daar schijnt eerst nog de zon en wordt het 22 tot 25 graden. In sommige regio's kan 20 tot mogelijk 50 millimeter regen vallen. In de regen is het zo'n 18 graden.

Het KNMI waarschuwt voor buien die zondag over ons land trekken waarbij mogelijk veel neerslag kan vallen en het ook kan onweren. Mogelijk regent het zelfs op bepaalde plekken zo hevig waardoor wateroverlast ontstaat. Het KNMI waarschuwt dat het verkeer hiervan hinder kan ondervinden. Voor heel Nederland is code geel afgegeven.

Maandag is het minder regenachtig dan zondag, maar ook dan trekken buien het land in. Het is wisselend bewolkt en het wordt 18 tot 21 graden. Dinsdag is er een mix van zon en wolken. Vooral landinwaarts valt een bui en het wordt 18 tot 21 graden. De rest van de week blijft het licht wisselvallig met zon, wolken en zo nu en dan een bui. De temperatuur komt dagelijks uit op 19 graden in het noordwesten tot 24 in het zuidoosten.

Frankrijk

De onweersbuien zijn al tot ontwikkeling gekomen boven Frankrijk en de Ardennen. Boven Bretagne is het equivalent van drie weken regen in juni op zaterdag al gevallen. Auto’s kwamen er vast te zitten in het hoge water en metrostations liepen onder.

Door de hevige onweersbuien en hagelbuien in Frankrijk is een vrouw om het leven gekomen. Veertien mensen raakten gewond.

De bliksem sloeg in in de Eiffeltoren in, zonder schade aan te richten, en zette volgens de lokale autoriteiten daken in brand ten oosten van Parijs. Inwoners van Zuidwest-Frankrijk plaatsten foto’s online van hagel zo groot als tennisballen, en automobilisten in de regio Parijs deelden beelden van overstroomde snelwegen en een daghemel die zwart werd door onweerswolken.

