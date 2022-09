Flinke overlast door hoosbuien in Zeeland, Veiligheidsregio overspoeld door meldingen

De meldkamer van de veiligheidsregio in Zeeland wordt overspoeld met meldingen van wateroverlast. Dat meldt de veiligheidsregio op Twitter. Op veel plaatsen in de provincie is vanmiddag sprake van extreme regenval.

In Middelburg en Vlissingen zijn verschillende straten, huizen en winkels ondergelopen. Ook in Nieuwerkerk, Borssele, Terneuzen en Axel ondervindt men hinder door de neerslag. De Veiligheidsregio roept op om alleen bij bittere noodzaak 112 te bellen.

Door de heftige regen van vannacht en vanmorgen zijn verschillende straten en huizen ondergelopen. De bewoners hielpen de brandweer en schepten zelf met een emmer water uit de woningen. De brandweer heeft meerdere huizen leeggepompt. Het waterschapsbedrijf is op de hoogte gebracht en zij gaan controles uitvoeren. De Vlissingse Bloemenbuurt kampt al jaren met wateroverlast bij zware buien.

Ook op andere plaatsen in de provincie wordt overlast gemeld. Zo zijn de velden van voetbalverenigingen Zeelandia Middelburg en S.K.N.W.K. uit Nieuwerkerk onder water gelopen, staat de Markt in Middelburg blank en worden er volgelopen huizen in Middelburg gemeld. Ook in Terneuzen en Axel zijn de hulpdiensten opgetrommeld om hulp te verlenen. Door de hele provincie worden voetbalwedstrijden afgelast.

Volledig scherm Het water uit de zaken in de Geere in Middelburg wordt de gracht in gepompt. © Ernst Jan Roozendaal

Aan de Rozenburglaan in Middelburg werd een brandlucht geroken. Bewoners meldden zich om 12.05 uur bij de hulpdiensten. De brandweer kwam om de boel te controleren en constateerde geen brand. Mogelijk is de geur ontstaan door een blikseminslag.

Bij theehuis Tilly Rose in Vlissingen aan de Oude Markt liggen er zandzakken voor de deur om het regenwater buiten te houden.

Volledig scherm Zandzakken voor de deur bij theehuis Tilly Rose in Vlissingen. © Lex de Meester

Bij de Hema in de Havenstraat in Terneuzen zijn de gangpaden bij de kinderkleren en handdoeken afgezet met linten: hele stukken systeemplafond zijn naar beneden gekomen door de zware regenval. De kinderkleertjes zijn afgedekt met een zeil. ,,En de handdoeken hebben we toch maar weggehaald”, zegt medewerkster Annelore. De winkel blijft wel gewoon open. Ook buurman Intertoys had last van waterschade.

Volledig scherm Bij de Hema in de Havenstraat in Terneuzen zijn de gangpaden afgezet met linten. © Sophie Stockman

In Borssele raakte een autobestuurder door de regen in een slip en belandde hij al tollend in de sloot. Hij kwam daarbij met de schrik vrij, want hij raakte niet gewond. De auto is door een bergingsbedrijf afgesleept. Het eenzijdige ongeval gebeurde op de Westerscheldetunnel weg. Eén rijstrook werd tijdelijk afgesloten.

Het KNMI heeft tot het begin van de middag code geel afgegeven voor zware regenbuien in Zeeland. Tot die tijd komen er verschillende buien vanaf de Noordzee de provincie binnen. Op sommige plaatsen valt meer dan vijftig millimeter regen. Het KNMI waarschuwde gisteren al dat de zware buien tot wateroverlast konden leiden. In de loop van de middag moet het grotendeels droog worden.

