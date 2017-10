Flink doorwerken bij drugstestservice tijdens ADE

Jellinek en GGD Amsterdam faciliteren dit jaar voor het derde jaar op rij een extra testservice waar Amsterdam Dance Event-feestgangers anoniem hun drugs kunnen laten testen. Ook dit jaar is het weer druk. ,,In vier uur tijd 60 mensen die langskomen met drugs, dat is flink doorwerken.”

Privacy is geboden tijdens het testen, dus even meekijken hoe een dergelijke test in zijn werk gaat, is niet de bedoeling. De proef zelf op de som nemen, is ook lastig bij gebrek aan een xtc-pil of cocaïne in eigen voorraadkast. Jellinek zelf kan gelukkig uitleg geven hoe zo’n drugstest precies in zijn werk gaat in het ‘pop-up testcentrum’ aan de rand van het centrum van Amsterdam.

Als een potentiële drugsgebruiker met bijvoorbeeld een xtc-pil aankomt, dan wordt de pil aan de hand van kenmerken (denk aan de kleur, de grootte, het logo en een zuurtest) door een landelijke database gehaald waar gegevens van dertig drugstestcentra geregistreerd staan. Als de pil wordt herkend (en dat is ongeveer in 75 procent van de gevallen zo), dan krijgt de gebruiker het resultaat en de samenstelling van de drug direct te horen.

Per persoon wordt vervolgens gekeken op welke manier Jellinek voorlichting kan geven over het drugsgebruik. ,,Gebruikt iemand op frequente basis drugs, dan heeft het meer zin om met hem of haar te praten over de levenswijze, dan om het drugsgebruik enkel af te raden.” Ook wil Jellinek graag van de anonieme bezoeker weten wat de reden is om de drugs te gaan gebruiken.

Als de pillen niet worden herkend, kan er ook geen informatie worden gegeven over de samenstelling waardoor de bezoeker niet met zekerheid kan zeggen dat hij weet wat hij of zij slikt.

Slechte pillen

Tot nu toe zijn er tijdens het Amsterdam Dance Event nog geen pillen aangetroffen die schadelijker zijn dan de stof op zich. Want schadelijk, dat zijn xtc, cocaïne, speed, ghb etc. sowieso. Wel ziet Jellinek de afgelopen jaren, en ook nu weer, dat sommige drugs steeds sterker worden. Zo zit er in xtc een steeds hogere dosis mdma. ,,Mensen die vijf jaar geleden voor het laatst drugs hebben gebruikt, moeten zich realiseren dat de drugs dat ze nu nemen veel sterker kunnen zijn dan waarmee ze eerder ervaring hebben gehad.”

Dat je bij Jellinek anoniem en tegen een kleine vergoeding (per sample kost de test 2,50 euro) je drugs kunt laten testen, betekent niet dat het gebruik ervan wordt goedgekeurd. Drugsgebruik is niet zonder risico, vindt Jellinek. Daarbij zeggen ze: ,,Wij vinden dat je mazzel hebt dat je in Nederland je drugs kunt laten testen, dus wat let je. Laat je drugs testen, dan weet je precies wat en hoeveel erin zit.'