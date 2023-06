Flat van longpatiënt Ab zit vol schimmel: ‘Verhuurder raadt aan ramen te openen, maar welke ramen?’

‘Genderneu­tra­le toiletten en woke leiden ons af van het echte probleem: kloof tussen arm en rijk’

Hou op over identiteit en genderneutrale toiletten. Het leidt de aandacht af van iets veel belangrijkers: de groeiende ongelijkheid in onze portemonnees, zegt Paul Goossens (80), oud-hoofdredacteur van De Morgen en links icoon in België. Kijk naar graaiflatie en die lage rente op spaarrekeningen: ,,De concentratie van rijkdom is toch obsceen? Wij hebben dit laten gebeuren.”