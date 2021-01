FIOD waarschuwt: Afrika in opkomst als witwasbestemming

Verdacht pakket voor Poolse supermarkt in Aalsmeer blijkt broodjesbe­stel­ling

10 januari Het verdachte pakket dat vanmiddag voor een supermarkt in Aalsmeer werd aangetroffen, bevatte broodjes die in de ochtend door een leverancier waren neergezet, meldt de politie op Twitter. In december vond een ontploffing plaats bij meerdere Poolse supermarkten in Aalsmeer, Blijswijk en Heeswijk-Dinther, en in januari bij Warszawa XL aan het Paletplein in Tilburg. Met die incidenten in het achterhoofd werd zondagmiddag direct groot alarm geslagen.