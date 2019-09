FIOD: nertsenfokkers verdacht van miljoenenfraude

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft vandaag elf invallen gedaan in woningen en bedrijfspanden in Appeltern, Gemert, Houten, Malden, Putten en Zeewolde. Een man uit Houten is aangehouden. Ook waren er huiszoekingen in Denemarken. Er is beslag gelegd op acht woningen, achttien banktegoeden en 23.500 euro in contanten.