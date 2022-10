Fiod-inval bij BAM heeft gelijk gevolgen: ‘Schrikreactie bij beleggers en imagoschade’

Esther (53) leeft met tikkende tijdbom in haar buik: ‘Pluk de dag is mijn motto’

Gastro Intestinale Stroma Tumor. Afgekort: GIST. Een zeldzame vorm van kanker in weke lichaamsdelen. GIST zette het leven van de Hengelose Esther Rekers (53) drie jaar geleden op z’n kop. „Pluk de dag is mijn motto”, zegt ze nu. „Ik ben dankbaar dat ik leef, ook met een tikkende tijdbom in mijn buik.”

15 oktober