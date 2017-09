Finse amazones geven demonstratie stokpaardrijden

Video Met een stokpaard tussen je benen over een hindernis springen. Het lijkt een grap, maar dat is het niet. In het buitenland is het een serieuze sport. Vanmiddag probeerden Finse amazones Nederland enthousiast te maken voor dit opmerkelijke fenomeen tijdens het het internationale Horse Event in Ermelo.

Zorgvuldig worden de smalle hindernissen opgebouwd in de hoofdpiste. Afstanden worden uitgemeten en balken tussen de metalen staanders geplaatst. Vier Finse meiden in zwarte legging rijden hun ‘paarden’ warm, om te kunnen springen. Maar hoefgetrappel ontbreekt. Ook gebries is niet te horen.

De amazones rijden vooral hun eigen spieren los. Tussen hun benen prijkt de houten stok van hun ‘hobbyhorse: een met de hand gemaakt stokpaard. In stevig tempo rennen ze door de ring. Teugels in de ene hand, de houten stok in de andere. Na een flinke aanloop gaat het soepel over de hindernissen: een oxer, een stijlsprong en enkele dubbelsprongen.

Klepperende kokosnoten

Is dit een grap? Het publiek van Horse Event – variërend van paardenmeisjes tot wedstrijdsporters en standhouders – weet zich niet zo goed raad met de show. Hier ontbreken toch enkel nog de klepperende kokosnoten uit Monty Pytons Holy Grail, om het geluid van paardenhoeven na te bootsen. ,,Het is bizar om te zien. Ik zou me in hun plaats flink druk maken, om wat anderen ervan vinden'', zegt de 14-jarige Danique Dudink uit Hoorn, die precies in de doelgroep valt.



Een grap is het allerminst. Hobbyhorsing, zoals stokpaardrijden internationaal heet, is een uit Finland afkomstige sport, die vooral beoefend wordt door meisjes tussen de 10 en 18 jaar. Ze rijden wedstrijden tot op nationaal niveau. Zowel springen als dressuur.



De sport is sterk in opkomst. Het dunbevolkte Finland telt ruim 10.000 serieuze beoefenaars. Stokpaardrijden is inmiddels overgewaaid naar Zweden, Duitsland, Engeland en Frankrijk. Nu is Nederland aan de beurt.



,,Op Horse Event laten we jaarlijks de nieuwste trends op het gebied van paardensport zien. Ook hobbyhorsing valt daaronder. Net zoals dat we dit jaar een Youtube Piste introduceren, waar bekende vloggers demonstraties geven”, beargumenteert organisator Gijs Bartels zijn keuze voor hobbyhorsing.



De twaalf in het oranje gestoken amazones van manege Hilligersberg – elfvoudig Nederlands kampioen carrouselrijden – moedigen de Finse hobbyhorsers een beetje lacherig aan. ,,Bijzonder, hoe fanatiek ze zijn. Je krijgt er wel een goede conditie van. Prima ruiterfitness’’, grinnikt Renee Meulman (29).

Finlands bekendse stokpaardamazone Alisa Aarniomäki (20) maakt zich allang niet meer druk om het imago van haar geliefde hobbyhorsing. In Finland staat het voor zelfvertrouwen, mogen zijn wie je bent en het overwinnen van hindernissen. Dit is nou eenmaal wat ze leuk vindt. ,,Je spant je lichamelijk in en het is nog creatief ook’’, vertelt de Finse, met haar schimmel Roma tegen haar borst geklemd. ,,We maken de paarden zelf en natuurlijk krijgen ze een naam. Maar dat we zouden doen alsof ze leven, is onzin. In ieder geval tijdens een competitie niet. Dan ben ik alleen maar bezig met winnen.’’

Vilhelmina Keskila (18) berijdt haar stokpaard Manu niet alleen in de wedstrijdring, maar ook in de natuur voor een buitenrit. ,, Het is goedkoper dan een echt paard’’, zegt ze. ,,Mensen die om ons lachen zijn er gewoon nog niet aan gewend.’’

