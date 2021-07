Filmmaker stond oog in oog met wolven op de Veluwe en maakte unieke beelden: ‘Ik hield mijn adem in’

Zo ziet Paleis Het Loo eruit na jarenlange verbouwing: 'We laten zien hoe het echt was’

26 juli Na 3,5 jaar verbouwen zijn de contouren van het vernieuwde Loo zichtbaar. Het paleisinterieur gaat ‘back to basic’ en krijgt daarmee zijn oude grandeur terug. Er is oog voor de menselijke maat. ,,We willen niet alleen het sprookje laten zien, maar ook hoe het echt was.’’