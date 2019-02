Film toont hoe Anne Franks leven had kunnen zijn

Video De moeder van Louise is al vijf maanden spoorloos: ‘Mam is voor mij nog niet dood’

9 februari Ze lijkt van de aardbodem verdwenen. Loes de Groot uit het Twentse Eibergen verliet op zondag 2 september ziekenhuis MST in Enschede en is sindsdien spoorloos. De familie van de 72-jarige vrouw is wanhopig, zo blijkt uit de woorden haar dochter Louise. Zij vertelt over het leven tussen hoop en vrees. „Je gaat er emotioneel helemaal aan kapot.”