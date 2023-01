Filiaal van McDonald's in Emmen overvallen

Zus rouwt om verongeluk­te wingsuit-vlie­ger Jarno (44): ‘Heb zoveel gehuild, m'n tranen zijn op’

Hun held maakte woensdag zijn allerlaatste sprong. Wingsuit-springer Jarno Cordia (44), in 2021 nog wereldkampioen, werd dood gevonden onderaan de rotsen van springpunt High La Mousse in het Zwitserse Lauterbrunnen. Familie en skydive-vrienden zijn ontroostbaar. ,,Hij is gestorven in het harnas.”

7 januari