Files én winterpret: morgen tot wel acht centimeter sneeuw

In de vroege ochtend valt de eerste sneeuw in Zeeland. Daarna gaat het vanuit het zuidwesten op meer plaatsen sneeuwen. Tegen de middag ligt de sneeuwgrens halverwege het land, waardoor alles tussen Amsterdam en Enschede bedekt wordt door een wit laagje. Later zijn ook Groningen en Friesland aan de beurt.

,,De wind draait in de loop van de dag en het wordt dan een paar graden zachter. Dat kan ervoor zorgen dat de sneeuwval overgaat in natte sneeuw en regen, maar alleen in de kustprovincies. In de rest van het land blijft het liggen", zegt Diana Woei van Weerplaza. ,,Ik verwacht dat er voor de jeugdigen veel sneeuwpret te beleven valt. Er valt genoeg om sneeuwballen en een sneeuwpop te maken.”

Want hoewel de sneeuwval licht is, vergelijkbaar met vorige week dinsdag, kan er in de oostelijke provincies wel 8 tot zelfs ruim 10 centimeter sneeuw vallen. ,,In Limburg is een lagedrukgebiedje en daardoor is de sneeuwintensiteit hoger. Maar ook in het oosten van Brabant kan wel flink wat vallen", zegt Woei.

Volledig scherm De sneeuwverwachting voor woensdag © Weerplaza

Het verkeer moet rekening houden met extra reistijd. De meteoroloog verwacht dat in de ochtendspits vooral de omgeving van Rotterdam te maken krijgt met files door de sneeuwval en gladheid. ,,De avondspits krijgt er sowieso last van, dan is heel Nederland bedekt onder een dun laagje sneeuw en zal er sprake zijn van gladheid.”