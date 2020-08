Fietsendiefstal daalt, maar dure modellen zijn in trek

Nieuws/Update Wéér moet ME ingrijpen: onrustige avond in Amersfoort en Utrecht

18 augustus In Amersfoort is het gisteravond enige tijd onrustig geweest nadat op sociale media werd opgeroepen om voor overlast te zorgen in de stad. De politie verrichtte een arrestatie, meldt een woordvoerder. In de Utrechtse wijken Zuilen, Ondiep en Hoograven gooiden grote groepen jongeren met vuurwerk en bekogelden de politie met stenen.