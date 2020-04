Fietsende Mark krijgt midden in Kampen vishaak in neus: ‘Dit moet snel stoppen, straks raakt iemand blind’

De wond is inmiddels wel genezen; het bloederige voorval gebeurde al in november vorig jaar. ,,Ik fietste over de Vloeddijk ongeveer bij makelaar Sinke, richting de Albert Heijn. Ik zag wel dat een visser een uithaal maakte met zijn hengel, maar voordat ik het wist had ik een lijn om mijn hoofd en ineens zat er wat in mijn neus. Een hele rare gewaarwording. Ik stond stil om er even aan te voelen en toen kwam kwam de man er al aan. Hij zei dat hem dit nog nooit was gebeurd. Ik ben letterlijk aan de haak geslagen.’’