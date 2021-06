Festivalzomer kan losbarsten met toegangstest

De evenementen krijgen nog wel te maken met restricties. Zo mogen in juli maximaal 25.000 mensen het terrein op en zijn meerdaagse festivals nog niet toegestaan, maar vanaf augustus wordt ook die beperking losgelaten. Voor alle evenementen geldt wel dat een negatieve coronatest niet ouder dan 40 uur verplicht is of een vaccinatiebewijs.

Eenmaal binnen kan weer als vanouds worden gefeest zonder anderhalve meter afstand te houden. Een grote opluchting voor trouwe bezoekers die vaak al sinds 2019 een kaartje hebben en reikhalzend uitkijken naar dit moment. Al zorgt het goede nieuws ongetwijfeld ook voor teleurstellingen. Wie nu de festivalkriebels krijgt, maar niet al een ticket op zak heeft, moet mogelijk alsnog een jaartje wachten of uitwijken naar de kleinere, lokale festivals. De grootste en populairste evenementen zoals Lowlands en Mysteryland zijn zo goed als uitverkocht.

Blij

De heropening van het festivalseizoen werd al lang verwacht, maar is toch een enorme opsteker voor Marijke Verschoor die met haar verhuurbedrijf in dranghekken meer dan een jaar lang vrijwel stil lag. ,,Ik had afgelopen maanden zoveel tijd over, dat ik voor het eerst in 30 jaar weer eens een boek heb gelezen”, lacht ze.

Daar heeft ze de komende weken zeker geen tijd meer voor. Haar agenda puilt uit. Juli, augustus, september en oktober staan alle 15.000 hekken niet meer op hun eigen terrein in Hellevoetsluis, maar ergens op een festival. En dat had nog veel meer kunnen zijn. Veel evenementen die aanvankelijk in het voorjaar zouden worden gehouden zijn verplaatst naar het najaar. ,,Ik verkoop nu bijna alleen maar nee. We kunnen er niet meer bij hebben. Het is bizar. We gaan van bijna geen werk, naar topdrukte.”

Volledig scherm Bezoekers tijdens de eerder gehouden jubileumeditie van Mysteryland toen het 25 jaar bestond. © ANP

Veel dranghekken levert Verschoor het laatste weekend van augustus af bij het dancefestival Mysteryland in de Haarlemmermeer. Ook daar is de blijdschap groot. Achter de schermen werkt operationeel directeur Rosanna Janmaat van ID&T al maanden aan de zomerplannen, maar altijd met in het achterhoofd dat het hele feest weleens niet door zou kunnen gaan. Tot nu. ,,Er is niets mooier dan met 30.000 mensen bij een podium staan en je één voelen met elkaar. Dit geeft mensen weer zoveel gevoel van vrijheid.”

Al is er nog wel bergen werk te verzetten voordat op 27 augustus de poorten open gaan van het driedaagse festival zijn er de nodige uitdagingen te overwinnen. Probeer maar eens voldoende personeel te vinden als er een jaar lang niets mocht worden georganiseerd. Elke dag zijn er straks 4000 mensen nodig die het festival draaiende houden. Alleen al achter de bar staan 600 medewerkers. ,,Veel mensen zijn van baan gewisseld. We zijn nog druk aan het zoeken, maar het gaat ons zeker lukken.”

Ook het vinden van genoeg materialen blijkt nog een hele zoektocht. Veel spullen, zoals toiletten, rijplaten en portocabins, werden voor de coronacrisis van evenement naar evenement gebracht. Nu staan ze op bouwplaatsen. Zelfs bij het ontwerpen van de indrukwekkende podia waar Mysteryland zo om wordt geroemd, is het dit jaar niet makkelijk. Er blijkt een groot tekort aan hout. ,,Dat moeten dus anders op zien te lossen,” zegt Janmaat.

Toch gaat de bezoeker er niets van merken, belooft Janmaat. ,,Wij maken met bezoekers de afspraak dat ze een onvergetelijke ervaring krijgen. En die gaan we ze geven.”